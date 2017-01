45+

Partido intenso entre los amarillos y los chés en el Estadio de Gran Canaria.



La UD no podía dominar la posesión desde el primer minuto por el buen hacer de un Valencia que no dejaba de morder y presionar arriba, intentando montar su juego ofensivo rápidamente. Así, en el 21, llegaba el gol de Santi Mina tras el centro raso de Gayá.



Por su parte, Las Palmas iría de menos a más después de unos minutos en shock, para, en el 42, hacer regresar el empate al luminoso con un gran golpeo con el interior de Viera, quien no había aparecido realmente en la primera mitad.